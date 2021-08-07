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Wunderschöne Musik
Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der in jeder Umgebung großartig aussieht, können Sie Ihre Lieblingsinhalte wiedergeben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Es gibt eine Powerbank-Funktion zum Aufladen von Telefonen und die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe verleiht besonderen Stil.
Bluetooth®
30 W Ausgangsleistung
20 Stunden Wiedergabezeit
Integrierte Powerbank-Funktion
Vom Training am Morgen bis zum Abendessen auf dem Balkon bietet dieser Bluetooth-Lautsprecher Musik in stilvollem Design. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Stereoverbindung, Bluetooth und vieles mehr steuern. Die Tragebandöffnung des Lautsprechers ist praktisch, wenn Sie einen Trageriemen verwenden möchten.
Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.
Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 Meter. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 4,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.
Auszeichnungen
4.5
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Spitzi
07/08/2021
Deutschland
Unglaubliches Gerät
Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.
Vorteile
Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung
Nachteile
Kein Ladekabel, Keine Anleitung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Verwendung 2020-07-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Verwendung 2020-07-07
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Vorteile
goed geluid, gemakkelijk
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-18
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Langaton kaiutin verfasst
Datum der Verwendung 2022-11-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7505 Langaton kaiutin verfasst
Datum der Verwendung 2022-11-17
Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.