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Eingestellt

Original-Radio

TAVS700/10

3.7

| (19) Bewertungen

Kultige Vibes

Authentischer Stil der 1950er Jahre trifft auf moderne Leistung mit diesem netzbetriebenen Bluetooth-Radio. Das Holzgehäuse, die kupfernen Regler und das dimmbare Display machen dieses Gerät zum perfekten Herzstück in jedem Raum. Ein digitaler Radio-Tuner bietet klaren Empfang.

Alle Vorteile anzeigen

Kultige Vibes

  • Bluetooth®

  • 20 W Ausgangsleistung

Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen

Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen

Holzgehäuse im Vintage-Stil. Elemente aus den 1950er Jahren

Dieses Bluetooth-Radio ist eine Hommage an das kultige Philips Philetta 254 Tischradio. Das Holzgehäuse im Vintage-Stil hat einen unwiderstehlichen Charme. Die Elemente aus den 1950er-Jahren mit zwei Drehknöpfen und dem Lautsprechergitter versetzen Sie zurück in eine Epoche, in der Jazz und Rock'n'Roll das Radioprogramm bestimmten.

Gewicht: 2,55 kg

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

19

Bewertungen

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Vorteile

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Nachteile

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original-Radio verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original-Radio verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-19

26/02/2020

België

België

Petite radio de qualité ...

Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .

Vorteile

Son de bonne facture , taille " compacte " .

Nachteile

Réglages peu aisés .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Vintage verfasst

Datum der Verwendung 2020-01-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Vintage verfasst

Datum der Verwendung 2020-01-26

16/02/2022

España

España

Verifizierter Käufer

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Vorteile

A parte de altavoz también tiene radio

Nachteile

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Original verfasst

Datum der Verwendung 2021-01-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Original verfasst

Datum der Verwendung 2021-01-16

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