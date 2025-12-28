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  • Genießen Sie jeden Tag eine besonders hygienische* Rasur
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AccessoriesShaving UV Cube

UVC10/00

3.9
| (66) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie jeden Tag eine besonders hygienische* Rasur
Genießen Sie mit dem Shaving UV Cube jeden Tag eine saubere und hygienische Rasur. Er beseitigt bis zu 99,9 % der Bakterien.**
Alle Vorteile anzeigen

Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**

Genießen Sie jeden Tag eine besonders hygienische* Rasur

  • Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**

  • Starke desinfizierende Eigenschaften

Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**

Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**

Mit dem Philips Shaving UV Cube wird die Oberfläche der Schereinheit mit UV-Licht behandelt. 3 integrierte UV-C-LEDs mit einer Wellenlänge von 275 nm beseitigen bis zu 99,9 % der Bakterien** und sorgen so für eine saubere und hygienische Rasur.

Starke desinfizierende Eigenschaften

Starke desinfizierende Eigenschaften

Der Shaving UV Cube nutzt UV-C-Licht. Aufgrund seiner kurzen Wellenlänge ist UV-C für seine starken desinfizierenden Eigenschaften bekannt. UV-C inaktiviert Mikroorganismen wirksam und eignet sich daher zur effektiven und sicheren Desinfektion von Oberflächen und Räumen.

Kompatibilität des Shaving UV Cube

Kompatibilität des Shaving UV Cube

Der Shaving UV Cube ist kompatibel mit: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige und i9000 Prestige Ultra.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

66

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

28/12/2025

Deutschland

Deutschland

einfach anders - einfach gut!

Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.

Vorteile

Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig

Nachteile

Kosten?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

23/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragende Wirkung

Die Kartusche vereinfacht die tägliche Reinigung sehr.

Vorteile

Gründliche und einfache Reinigung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

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21/11/2024

Deutschland

Deutschland

Simpel, hält lange, riecht gut

Der Reiniger ist einfach zu installieren und anzuwenden. In meinem Fall lege ich den Philips S9000 drauf, drücke "ON" und das Teil reinigt sich. Der Geruch ist sehr angenehm, die Härchen sind danach restlos entfernt. Das gilt auch für Nassrasur (vorher klopfe ich das Grobe selbstverständlich raus bei geöffnetem Rasier-Deckel). Ich reinige das Gerät nach jeder (!) Anwendung. Dies, da es das Gerät desinfiziert (= gut für mich) und gleichzeitig die Klingen etc. pflegt. D.h., hier sparen und es z.B. nur 1x die Woche anwenden, das halte ich für wenig zielführend.

Vorteile

Einfache Anwendung, guter Geruch

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

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      Haftungsausschlüsse

      1. Bei Verwendung des Shaving UV Cube

      2. Tötet innerhalb von 10 Minuten 99,9 % Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria auf der Oberfläche des Rasierers ab – getestet von einem unabhängigen Labor