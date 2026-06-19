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  • Entfernt alle Arten von Schmutz in einem Durchgang
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AquaTrio 6000 SeriesKabelloser Nass- und Trockensauger

XW6264/11

Entfernt alle Arten von Schmutz in einem Durchgang
Mit dieser 2-in-1-Reinigungslösung kannst du Staub, Schmutz, Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und Bakterienablagerungen in einem Durchgang entfernen, ohne vorher saugen zu müssen. Wechsle einfach zu Handgerät, um Polster, Möbel und Sockeloberseiten zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt alle Arten von Schmutz in einem Durchgang

  • Kein Staubsaugen mehr: Saugen und Wischen in einem Durchgang

  • Inklusive Handstaubsauger

  • Patentierte Hochgeschwindigkeitsbürsten: AquaSpin mit 2.500 U/min

  • Automatisches Reinigungssystem: keine Bürstenreinigung von Hand

  • Immer mit frischem Wasser reinigen: PowerCyclone Aqua

2-in-1-Reinigungslösung: Saug- und Wischmodus und Handstaubsauger

2-in-1-Reinigungslösung: Saug- und Wischmodus und Handstaubsauger

Wechsle je nach Reinigungsbedarf einfach zwischen Saug- und Wischmodus und Handstaubsauger.

Saugen und Wischen in einem Durchgang: kein Staubsaugen mehr

Saugen und Wischen in einem Durchgang: kein Staubsaugen mehr

Ohne vorheriges Saugen kannst du feuchten und trockenen Schmutz in einem Durchgang reinigen und dich über einen perfekt gewischten Boden freuen.

Handstaubsauger, wenn eine Nassreinigung nicht erforderlich ist

Handstaubsauger, wenn eine Nassreinigung nicht erforderlich ist

Der Handstaubsauger umfasst 3 Zubehörteile für die Reinigung von Polstern, Möbeln und Sockeloberseiten.

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Haftungsausschlüsse

  1. ¹ Im Vergleich zu Philips XV7057

  2. ² Bei Saugen und Wischen, normale Einstellung

  3. ³ 10 ml Reiniger auf einen vollen Wasserbehälter.