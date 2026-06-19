Entfernt alle Arten von Schmutz in einem Durchgang

Mit dieser 2-in-1-Reinigungslösung kannst du Staub, Schmutz, Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und Bakterienablagerungen in einem Durchgang entfernen, ohne vorher saugen zu müssen. Wechsle einfach zu Handgerät, um Polster, Möbel und Sockeloberseiten zu reinigen.