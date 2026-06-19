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Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

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Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

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Zuverlässige Langzeitleistung

Bei der Herstellung kommt hervorragende Technologie zum Einsatz, um eine zuverlässige und langfristige Leistung zu gewährleisten.

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Farben erleichtern das Erkennen der Batteriegrössen

Um das Erkennen der gängigsten Batteriegrössen zu erleichtern, verwenden wir eine den Industriestandards entsprechende Farbcodierung für Batteriegrössen.

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