Ich pumpe nur wenig/keine Milch mit der Avent Milchpumpe ab

Pumpen Sie nicht länger als 5 Minuten am Stück, wenn kein Erfolg erzielt wird. Versuchen Sie, zu einer anderen Tageszeit Milch abzupumpen. Wenn das Abpumpen schmerzhaft wird, hören Sie damit auf, und konsultieren Sie Ihre Stillberaterin oder einen Gesundheitsexperten.

Kurz nach der Geburt ist die Milchproduktion sehr niedrig. Das ist normal, und Sie sollten sich keine Sorgen machen, da das Baby auch nur kleine Mengen benötigt. Wenn Sie sich unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrer Hebamme, Ihrem Hausarzt oder Ihrer Stillberaterin darüber.