Philips Support Mein Philips Lumea gibt keine Lichtimpulse ab.

Wenn Ihr Lumea keine Lichtimpulse abgibt, kann dies eine der folgenden Ursachen haben:

Ihre Haut ist möglicherweise zu dunkel.

Der Aufsatz ist nicht ordnungsgemäß angebracht.

Das Gerät hat keinen ordnungsgemäßen Hautkontakt.

Der Sensor ist verschmutzt.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Ihre Haut ist möglicherweise zu dunkel. Prüfen Sie die Hautton- und Haarfarbentabelle in Ihrer Bedienungsanleitung (die auch online verfügbar ist), um herauszufinden, ob Lumea für Sie geeignet ist. Ihr Lumea verhindert die Abgabe von Lichtimpulsen, wenn Sie Hautbereiche behandeln, die für eine sichere Verwendung zu dunkel sind. Beachten Sie, dass dies auch nach dem Bräunen der Fall sein kann. Der Aufsatz ist nicht ordnungsgemäß angebracht. Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz an der Vorderseite Ihres Lumea angebracht ist. Ihr Lumea gibt keine Lichtimpulse ab, wenn der Aufsatz nicht ordnungsgemäß angebracht ist. Zur Gewährleistung einer korrekten Verbindung stellen Sie außerdem sicher, dass das Anschlussstück Ihres Aufsatzes sauber ist. Lesen Sie in den häufig gestellten Fragen: „Wie reinige ich meinen Philips Lumea?“, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Das Gerät hat keinen ordnungsgemäßen Hautkontakt. Vergewissern Sie sich, dass Sie mindestens fünf Sekunden lang vollständigen Hautkontakt haben. An manchen Stellen (empfindliche und knochige Bereiche) kann es schwierig sein, vollständigen Hautkontakt herzustellen. Zwischen Lumea und Ihrer Haut sollte kein Licht eindringen können. Versuchen Sie, Ihren Lumea anders zu platzieren. Der Sensor ist verschmutzt. Ihr Lumea verfügt über einen Sensor, der verhindert, dass Sie Hautbereiche behandeln, die für eine sichere Verwendung zu dunkel sind. Wenn der Sensor verschmutzt ist, kann dies die Abgabe von Lichtimpulsen durch Ihren Lumea verhindern. Reinigen Sie den Sensor mit einem leicht angefeuchteten Philips Lumea-Reinigungstuch. Der Sensor befindet sich direkt über dem Lichtaustrittsfenster auf Ihrem Aufsatz (siehe das kleine Rechteck über dem Lichtaustrittsfenster in der Abbildung unten). Benötigen Sie weitere Unterstützung? Wenn Ihnen diese Lösungsvorschläge nicht helfen, kontaktieren Sie uns.