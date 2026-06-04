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    Assistance Philips

    Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

    Publié le 04 June 2026
    Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

    Enregistrez votre produit via Philips.com

    Connectez-vous à votre compte MyPhilips ou créez un nouveau compte. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer votre produit » (Register your product) et suivez les instructions.

    Enregistrez votre produit via l'application Philips Sonicare

     
    1. Connectez-vous à votre compte MyPhilips dans l'application.
    2. Connectez votre brosse à dents à l'application via Bluetooth®.
    3. Une fois fait, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit.
    4. Sélectionnez « Mes produits » (My Products) dans le menu.
    5. Cliquez sur « Enregistrer mon produit » (Register my product) et suivez les instructions.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7106/01 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7400/06 , HX9992/45 , HX7101/04 , HX9992/31 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9992/42 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7103/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/12 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX3411/11 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX6221/21 , HX6221/22 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9901/03 , HX9339/89 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9681/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX9392/40 , HX3412/34 , HX6870/53 , HX6870/34 , HX6857/52 , HX6857/34 , HX6857/24 , HX6839/52 , HX6839/24 , HX6823/29 , HX6876/38 , HX6877/24 , HX6871/39 , HX6807/51 , HX6877/52 , HX6807/28 , HX3412/07 , HX6877/38 , HX6850/57 , HX6805/28 , HX6800/28 , HX6821/47 , HX6836/24 , HX6807/63 , HX6800/03 , HX6802/28 , HX9369/89 , HX9170/10 , HX9379/89 , HX9352/01 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX9312/01 , HX6803/03 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6806/03 , HX6807/35 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6857/28 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9984/17 , HX9984/07 , HX6932/22 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9926/13 , HX9382/04 , HX9924/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX9903/03 , HX6922/39 , HX3212/43 , HX9326/86 , HX6232/41 , HX9327/87 , HX9337/88 , HX3212/56 , HX9396/89 , HX9395/88R1 , HX9395/88 , HX9359/89 , HX9358/88 , HX9357/87 , HX9355/86 , HX6911/29 , HX6911/55 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , HX3212/61 , HX9114/37 , HX9342/02 , HX9342/09 , HX9382/09 , HX9954/53 , HX9924/43 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9312/04 , HX6324/10 , HX6232/20 , HX6201/40 , HX3212/16 , HX6322/04 , HX8918/10 , HX6362/02 , HX6392/02 , HX6511/22 , HX9141/50 , HX3212/25 , HX9188/10 , HX6730/33 , HX6992/03 , HX6932/34 , HX6732/02 , HX6341/07 , HX6912/51 , HX9372/04 , HX8982/02 , HX9336/25 , HX6721/35 , HX8923/34 , HX6921/06 , HX8911/02 , HX3212/01 , HX9352/30 , HX6711/24 , HX6972/03 , HX6973/35 , HX6221/40 , HX9182/34 , HX8911/01 , HX9111/20 , HX9182/32 , HX6972/35 , HX9172/15 , HX6732/37 , HX9142/31 , HX6682/08 , HX6321/03 , HX6711/22 , HX6231/40 , HX6922/03 , HX6512/45 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX6221/14 , HX6201/13 , HX6231/01 , HX6282/21 , HX6762/43 , HX6973/53 , HX6722/22 , HX9172/44 , HX9362/67 , HX6903/54 , HX6512/02 , HX9112/44 , HX6732/43 , HX6712/43 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6934/34 , HX6311/07 , HX6511/33 , HX6341/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9110/02 , HX9112/02 , HX9182/04 , HX9182/10 , HX5350/02 , HX6511/50 , HX6942/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/02 , HX6711/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6733/33 , HX6972/34 , HX6732/90 , HX6782/02 , HX6985/10 , HX5251/02 , HX6730/02 , HX5581/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6982/03 , HX6902/02 , HX6932/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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