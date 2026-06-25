Comment détartrer mon défroisseur ou ma solution tout-en-un Philips ?

Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : StyleTouch Pure (GC440, GC442), série 8000 (GC800, GC801, GC810).



Remarque : votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très calcaire.

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir entièrement (au moins 1 heure). Retirez le couvercle portant la mention « De-Calc ». Tenez-le au-dessus de l'évier, enlevez le bouchon en caoutchouc et secouez doucement pour vider l'eau et le tartre. Remettez le bouchon et le couvercle en place. Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.

Important : n'ajoutez pas d'eau parfumée, de vinaigre, de détartrant ou d'autres produits chimiques dans le défroisseur.