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Imite le rythme de succion de votre bébé pour une expression efficace2. Doté d'un moteur silencieux, d'une téterelle en silicone doux et de flacons de recueil ultra-légers.
Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait ma...
Cet appareil compact et portable est équipé d'un bloc moteur délivrant la puissance de niveau hospitalier attendue d'un tire-lait classique. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil vous permet de tirer votre lait avec puissance et discrétion, où que vous soyez.
Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.
Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.
Chaque coquille recueille-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les coquilles se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.
Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.
Utilisez notre guide des tailles pour mesurer vos mamelons et nous vous recommanderons la taille qui vous convient.
Reconditionné
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4.5
sur 6
178
Avis
91%
recommandent ce produit
minnie73500
22/03/2025
France
Fait partie de la promotion
un bon produit, une belle découverte
bonjour, j'ai mis une très bonne note à ce produit car je l'ai trouvé très bien et pratique. étant une maman qui est active car je peux faire pleins de choses pendant que je tire mon lait. il prends peu de place donc je peux l'emmener de partout quand je sors. en plus il est discret et léger donc je peux dire que c'est une belle création et que ça change des anciens tire lait.une bonne note pour un produit qui m'a bien plu et que je continue à utiliser.
Avantages
pratique, facilité de d'entretien et prends peu de place donc on peut l'emmener partout
Contre
pour l'instant aucun
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Pepsicat
16/03/2025
France
Fait partie de la promotion
Vraiment au top !
Très silencieux, il est facile à utiliser. Il est rapide, et son système d’accroche permet de vaquer à ses occupations sans être gêné. Il n’est pas douloureux ce qui est un très très gros avantage ! Je l’adore et il me change la vie !
Avantages
Indolore et très rapide
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Celine89
11/03/2025
France
Fait partie de la promotion
Un tire-lait confortable et performant
J'utilise ce tire-lait tous les midis au travail. Je le trouve discret, pas besoin de le tenir, il suffit de glisser la coquille dans le soutien-gorge. Le tire-lait est relativement silencieux comparé à d'autres marques que j'ai pu utiliser. De plus, on peut régler la succion du tire-lait pour un tirage confortable. Le tire-lait est léger, facile à transporter partout. Le tirage est efficace, une seule coquille suffit pour recueillir tout le lait et dans le cas des mamans qui auraient une lactation plus abondantes, il suffit de vider le lait entre les deux tirages. Le seul bémol de ce produit, c'est que c'est un tire-lait simple donc il faut tirer un sein après l'autre, ce qui est plus long. Néanmoins, je recommande fortement ce produit pour sa discrétion, sa légèreté, son confort et son efficacité. Il me permet de continuer d'allaiter mon enfant tout en travaillant.
Avantages
Discret, efficace, confortable
Contre
C'est un tire-lait simple donc une seule coquille de recueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
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L'efficacité est liée à la performance technique du produit.
Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.
Référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.
basé sur notre gamme complète de téterelles et d'inserts.