Trouvez la taille qui vous convient

Le confort d'utilisation dépend en grande partie du choix d'une téterelle adaptée. Notre solution pour que vous vous sentiez toujours à l'aise ? Une gamme d'inserts de téterelle, déclinés en plusieurs tailles et adaptés à 99 % des mamans, tous inclus avec votre tire-lait mains-libres. Utilisez le guide des tailles de mamelons pour trouver rapidement la taille qui vous convient et commencer votre séance.