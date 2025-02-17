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    • Libérez vos mains. Libérez-vous du temps. Libérez vos mains. Libérez-vous du temps. Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Gamme Natural Care mains libres

      SCF495/11

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

      Votre bébé et votre temps sont précieux. Retrouvez votre liberté de mouvement avec le tire-lait mains libres Philips Avent Natural Care. Conçu pour imiter le rythme de tétée de votre bébé, il offre des performances dignes d'un modèle hospitalier dans un design discret et anti-fuites.

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      Philips Avent Double Electric Breast Pump Gamme Natural Care mains libres

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      Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

      Comme le rythme de tétée de bébé

      • Ce tire-lait de qualité hospitalière imite le rythme de tétée de votre bébé
      • Flacons transparents avec éclairage intérieur
      • Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces
      • Adapté à 99 % des mamans
      • Téterelle SkinSense unique
      La liberté de tirer votre lait où que vous soyez

      La liberté de tirer votre lait où que vous soyez

      Notre premier tire-lait mains libres offre des performances de qualité hospitalière dans un format léger qui se glisse confortablement dans votre soutien-gorge. Et vous pouvez l'emporter partout : sur le canapé, au bureau ou en promenade dans le quartier. C'est vous qui décidez.

      Des performances de qualité hospitalière, en format mains libres

      Des performances de qualité hospitalière, en format mains libres

      Contrairement aux autres tire-laits mains-libres, vous n'avez pas à choisir entre liberté et efficacité. Notre moteur offre des performances de qualité hospitalière : c'est un tire-lait traditionnel, avec un avantage mains-libres supplémentaire. Les batteries rechargeables permettent de tirer votre lait discrètement où que vous soyez.

      Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

      Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

      Notre premier tire-lait mains libres imite le rythme de tétée de votre bébé. Résultat : il est jusqu'à deux fois plus rapide que la plupart des autres tire-laits mains-libres**. Après tout, les experts, ce sont les bébés. C'est pourquoi nous avons conçu ce tire-lait pour vous permettre d'optimiser votre production de lait, tout en vous faisant gagner un temps précieux.

      La téterelle en silicone épouse en douceur la forme de votre poitrine

      La téterelle en silicone épouse en douceur la forme de votre poitrine

      Profitez d'un confort et d'un maintien exceptionnels grâce à notre téterelle en silicone SkinSense. Fabriquée en silicone de qualité alimentaire, cette téterelle épouse en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Une sensation agréable et confortable à chaque utilisation.

      Contrôle facile du positionnement du mamelon et du débit du lait

      Contrôle facile du positionnement du mamelon et du débit du lait

      Utilisez nos flacons de recueil transparents pour vous guider du début à la fin. Vérifiez facilement que le flacon est correctement positionné sur votre mamelon et que le lait s'écoule. Une lumière douce intégrée vous garantit une visibilité instantanée, même la nuit.

      Joint anti-fuites et protection contre les éclaboussures, même lorsque vous bougez

      Joint anti-fuites et protection contre les éclaboussures, même lorsque vous bougez

      La confiance est essentielle. C'est pourquoi nous avons conçu un tire-lait qui protège chaque goutte de lait, peu importe la façon dont vous bougez. Nos téterelles en silicone créent une étanchéité parfaite pour prévenir toute fuite, tandis que notre capuchon anti-éclaboussures empêche le lait de s'échapper, même lorsque vous bougez.

      Facile à nettoyer et à remonter

      Facile à nettoyer et à remonter

      Une fois que vous avez fini de tirer votre lait, sa conception facile à nettoyer vous fait gagner du temps. L'appareil se démonte, se nettoie et se remonte sans difficulté, et les flacons passent au lave-vaisselle et au stérilisateur. Nettoyage rapide et facile à chaque utilisation.

      Personnalisez votre expérience

      Personnalisez votre expérience

      Profitez pleinement de chaque séance grâce aux 8 niveaux de stimulation qui favorisent la montée de lait et aux 16 niveaux d'aspiration. Ajustez les réglages pendant la séance et utilisez le guide lumineux pour naviguer dans les réglages, même dans l'obscurité. Notre tire-lait enregistre automatiquement votre réglage préféré, ce qui vous évite d'avoir à les ajuster à nouveau la fois suivante.

      Trouvez la taille qui vous convient

      Le confort d'utilisation dépend en grande partie du choix d'une téterelle adaptée. Notre solution pour que vous vous sentiez toujours à l'aise ? Une gamme d'inserts de téterelle, déclinés en plusieurs tailles et adaptés à 99 % des mamans, tous inclus avec votre tire-lait mains-libres. Utilisez le guide des tailles de mamelons pour trouver rapidement la taille qui vous convient et commencer votre séance.

      L'autonomie de la batterie vous permet de l'utiliser en déplacement

      Pas de cordon d'alimentation et une batterie fiable ? C'est une véritable liberté en déplacement. Une charge complète de notre batterie peut durer 10 tirages (à raison de 15 minutes par séance), pour tirer votre lait de manière fiable où que vous soyez.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Source
        Batterie rechargeable / USB-C (adaptateur non inclus)

      • Matériau

        Membrane
        Silicone liquide
        Plastron
        Silicone liquide
        Flacon de recueil, couvercle de la téterelle
        Polypropylène
        Valve
        Silicone liquide
        Inserts
        Silicone liquide

      • Inclus

        Flacon de recueil
        2
        Bloc moteur rechargeable
        2 pièces
        Câble USB-C
        1 pièce
        Protection (anti-poussière) pour téterelle
        2 pièces
        Guide des tailles de mamelons
        1 pièce
        Insert de 19 mm
        2 pièces
        Téterelle (27 mm)
        2 pièces
        Insert de 15 mm
        2 pièces
        Insert de 17 mm
        2 pièces
        Insert de 21 mm
        2 pièces
        Insert de 24 mm
        2 pièces

      • Fonctions

        Liberté de mouvement
        Portable et mains libres
        Réglages de personnalisation
        • 16 niveaux d'aspiration en mode d'expression
        • 8 niveaux d'aspiration en mode stimulation
        Bloc moteur
        Permet 10 séances de tirage
        Téterelle et inserts
        Adapté à 99 % des mamans

      Badge-D2C

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      • Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.
      • *Fait référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.
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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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