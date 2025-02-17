Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus Ihres Babys widergespiegelt wird

Unsere erste tragbare Milchpumpe spiegelt den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys nach und ist bis zu doppelt so schnell wie die meisten anderen tragbaren Milchpumpen**. Schließlich wissen Babys am besten, wie man aus der Brust trinkt! Wir haben die Milchpumpe entwickelt, um Sie bei der Milchgewinnung optimal zu unterstützen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen.