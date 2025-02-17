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SCF495/11
Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider
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Diese erste tragbare Milchpumpe vereint Leistung in Krankenhausqualität mit einem leichten Design, das bequem im BH sitzt. Ob auf dem Sofa, am Schreibtisch oder beim Spaziergang – sie begleitet Sie überall. Ihre Zeit, Ihre Entscheidung.
Im Gegensatz zu anderen tragbaren Milchpumpen müssen Sie sich nicht zwischen Freiheit und Effizienz entscheiden. Der Motor bietet Leistung in Krankenhausqualität, vergleichbar mit klassischen Milchpumpen, kombiniert mit dem Vorteil eines tragbaren Designs. Wiederaufladbare Akkus ermöglichen diskretes Abpumpen – jederzeit und überall.
Unsere erste tragbare Milchpumpe spiegelt den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys nach und ist bis zu doppelt so schnell wie die meisten anderen tragbaren Milchpumpen**. Schließlich wissen Babys am besten, wie man aus der Brust trinkt! Wir haben die Milchpumpe entwickelt, um Sie bei der Milchgewinnung optimal zu unterstützen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen.
Dank unseres SkinSense Silikon-Brustkissens fühlen Sie sich beim Abpumpen rundum wohl und gut gestützt. Es besteht aus lebensmittelechtem Silikon und passt sich mithilfe Ihrer natürlichen Körperwärme sanft an Ihre Brust an – für hohen Komfort bei jeder Anwendung.
Unsere transparenten Auffangschalen begleiten Sie von Anfang bis Ende. Überprüfen Sie ganz einfach, ob die Auffangschale korrekt auf der Brustwarze sitzt und ob die Milch fließt. Eine integrierte, sanfte Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten – auch nachts.
Sicherheit ist entscheidend. Deshalb wurde die Milchpumpe so entwickelt, dass jeder Tropfen aufgefangen wird, ganz gleich, wie Sie sich bewegen. Die Silikon-Brustkissen sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung rund um die Brüste, während der Spritzschutzverschluss verhindert, dass Milch ausläuft, auch wenn Sie sich bewegen.
Nach dem Abpumpen profitieren Sie von einem leicht zu reinigenden Design. Die Teile lassen sich einfach auseinandernehmen, reinigen und wieder zusammensetzen. Die Becher sind spülmaschinen- und sterilisationsgeeignet – für eine stets schnelle und unkomplizierte Reinigung.
Mit 8 Stimulationsstufen zum Anregen des Milchflusses und 16 Saugstufen zum Abpumpen holen Sie das Beste aus jeder Anwendung heraus. Passen Sie die Einstellungen während des Abpumpens an und nutzen Sie die Beleuchtung zum Navigieren durch die Einstellungen – sogar im Dunkeln. Die Pumpe speichert Ihre bevorzugten Einstellungen automatisch. Eine erneute Anpassung ist somit nicht erforderlich.
Ein gutes Gefühl beim Abpumpen hängt maßgeblich von der richtigen Passform der Kissen ab. Deshalb umfasst unsere Lösung verschiedene Einsatzgrößen, die für 99 % der Mütter geeignet sind. Alle sind im Lieferumfang der tragbaren Pumpe enthalten. Mit der Messkarte für Brustwarzen können Sie schnell die passende Größe finden und direkt mit dem Abpumpen beginnen.
Kein Netzkabel und zuverlässige Akkulaufzeit? Das ist echte Freiheit für unterwegs. Eine vollständige Akkuladung ermöglicht bis zu 10 Abpumpsitzungen (jeweils 15 Minuten), sodass Sie jederzeit und überall zuverlässig abpumpen können.
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