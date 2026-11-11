ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Barres de son et audio domestique

Barres de son et audio domestique (15)

1 - 12 sur 15 résultats
Trier:

Barre de son 2.1

TAB8200/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
  • Philips EasyLink 3.0
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5308/10
  • 2.1, caisson de basses sans fil
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5108/10
  • 2 canaux
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
Voir le produit

Barre de son 2.1

TAB6309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5109/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 120 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • 240 W max. HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Nouveau

Barre de son stéréo 2.0 optimisée

TAB4000/12
  • 2.0 canaux
  • Puissance de sortie max. de 60W / 30W RMS
  • HDMI-ARC
  • Bluetooth® 5.4
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5201/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 160 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5601/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI ARC 290 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 3.1.2 avec caisson de basses sans fil

TAB8301/10
  • 3.1.2 canaux, caisson de basses sans fil
  • 380W max. HDMI eARC
  • DTS:X, DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB4208/10
  • 2 canaux
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
  • Port USB
Voir le produit

Nouveau

  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar

Soundbar
Barre de son 7.1.4 avec caisson de basses sans fil

TAB8750/12
  • 7.1.4 canaux, caisson de basses sans fil
  • 970 W max. HDMI eARC
  • Dolby Atmos®
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.