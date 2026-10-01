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        Arrêté

        Cadre Photo

        10FF2CMW/00

        Un bout de votre histoire à chaque photo

        Un plus grand écran pour un maximum de confort ! Grâce au Cadre Photo 10FF2CMW de Philips, affichez vos photos numériques sur un écran LCD haute qualité. Vous pouvez choisir entre deux cadres stylés en fonction de votre humeur ou des saisons.

        Voir tous les avantages

        Un bout de votre histoire à chaque photo

        • LCD 25,9 cm (10,2")

        • Zone de vis. 23,9 cm (9,4")

        Cadres encliquetables à choisir selon votre humeur et votre décoration

        Les cadres encliquetables vous permettent d'ajouter des touches décoratives en fonction de votre humeur ou de la décoration de votre pièce.

        Fonctionne sous tension ou sans fil grâce à sa batterie rechargeable

        Vous pouvez choisir votre mode d'alimentation : le Cadre Photo peut être branché sur une prise électrique ou fonctionner de façon autonome grâce à sa batterie rechargeable intégrée.

        Cadres stylés en acajou et aluminium brossé faciles à changer

        Les cadres en aluminium brossé et en acajou peuvent être changés facilement et apportent une touche luxueuse à votre intérieur. Ils peuvent être fixés très facilement à PhotoFrame en fonction de votre humeur ou de votre décoration.

        Spécificités Techniques

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