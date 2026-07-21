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Puis-je augmenter la taille de la mémoire de mon cadre photo Philips ?
Puis-je utiliser mon cadre photo numérique Philips lorsqu'il est en mode AUTO OFF ?
Puis-je utiliser 2 cartes mémoires simultanément sur mon cadre photo numérique ?
L'écran de mon cadre photo Philips sera-t-il endommagé si j'affiche la même photo en continu ?
Comment recharger rapidement mon cadre photo numérique Philips ?
Comment le cadre photo affiche-t-il des photos numériques haute résolution ?
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