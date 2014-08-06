ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale
  • Design optimal et visibilité maximale

Arrêté

DayLightGuideFeux de jour LED

12825WLEDX1

4.6
| (18) Avis | 94% recommandent ce produit
Design optimal et visibilité maximale
L'élégante nouvelle génération de puissants feux de jour LED Luxeon améliore votre sécurité sur la route en augmentant votre visibilité, le jour comme la nuit.
Voir tous les avantages

pour conduire avec style, et en toute sécurité

Design optimal et visibilité maximale

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Système de fixation intelligent

Système de fixation intelligent

Installation simple grâce à un système de fixation intelligent. Installez les supports dans n'importe quel renfoncement, puis clipsez simplement les modules. Parfaitement fixés, les modules ne peuvent pas être volés.

Intensité variable : reste allumée jour et nuit

Intensité variable : reste allumée jour et nuit

Notre solution Daylight reste allumée jour et nuit. Pendant la journée, les LED Daylight rendent les véhicules plus visibles et plus rapidement discernables par les autres conducteurs ou les piétons se dirigeant dans la direction opposée, ce qui permet globalement d'améliorer la sécurité routière. Le système réduit automatiquement sa luminosité la nuit.

Boîtier haute qualité en aluminium

Boîtier haute qualité en aluminium

Le boîtier de haute qualité en aluminium est étanche et ne rouille pas : il résiste à l'eau, au sel, au sable et la poussière. Ainsi, il bénéficie d'une longue durée de vie et ne nécessite pas d'entretien.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

18

Avis

94%

recommandent ce produit

3
2

06/08/2014

France

France

facilité et performance

Je viens d'installer ces feu de jours/position sur mon Nissan Pathfinde (R51) 2007. Montage facile en 30 minutes et les seuls outils que j'ai du sortir sont: un couteau suisse (tourne vis croix et une clé de 10 pour la cosse de la batterie. Etant mécano c'est un jeu d enfant, mais pour n'importe qui d'autre le montage sera facile et amusant. une fois terminé le résultat est joli, discret car poser dans la bouche du radiateur. En plus avec les feu automatique, plus besoin de faire quoi que ce soit! j'ai branché le fil orange sur les feu de position avant et remplacer les ampoules par les résistance et aucun problème, c'était plus simple que de prendre le courant sur la fiche de l'ampoule H4. LES Moins: -Manque d'attache câble pour faire vraiment propre, je conseille d'en acheter de réserve. -dificulté de démonter le support du feu pour faire des montage a blanc, par contre bon système antivol... -Prix élevé LES PLUS: -Trés joli désigne et surtout différent des "led" classique. -Facilité rapidité de montage. -Longueur de câblage permettant de placer le boitier partout.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 Feux de jour LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 Feux de jour LED

03/02/2014

Deutschland

Deutschland

Einfach super zum einbauen

Super top zum einbauen einfach und unkomplizierten und super licht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

08/11/2013

Deutschland

Deutschland

Top

Ich habe lang überlegt ob ich mir diese leuchten einbauen soll. Hat sich wirklich gelohnt super Design und hohe Leuchkraft!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.