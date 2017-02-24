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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle.
Les nouvelles lentilles dans les optiques produisent un éclairage de meilleure qualité. Un nouveau design a permis d'élargir l'angle de projection de la lumière d'une intensité légale sur la route.
La plage de montage des modules s'est élargie, jusqu'à +/- 40 degrés à l'horizontale, +/- 2 degrés à la verticale et +/- 32 degrés en diagonale.
3.9
sur 6
21
Avis
rené31
24/02/2017
France
Simple à installer, fonctionne efficacement
La notice n'est pas toujours très compréhensible mais finalement l'installation est très simple. L'épaisseur limitée permet une installation facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED
Oui, je recommande ce produit
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Aelmehni
29/12/2014
France
Qualité et prix
Je viens d'acquerir le Daylight Philips, il convient à tout type de voiture, il est tant utile que esthétique . Je vous le conseille, et en plus c'est produit original. Attention aux imitations
Cet avis a été rédigé pour DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED
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incredibleholg
14/10/2015
Deutschland
Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.
Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
Oui, je recommande ce produit
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