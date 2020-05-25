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  • Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
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Arrêté

RacingVisionLampe pour éclairage avant

12972RVS2

2.6
| (8) Avis
Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à 150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite plus sûre et plus excitante.
Voir tous les avantages

Repoussez les limites de vos feux et de votre conduite

Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée

  • Type de lampe : H7

  • Lot de 2

  • 12 V, 55 W

Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus

Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.

L'une des lampes les plus puissantes pour un faisceau lumineux optimal

Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.

Lumière plus puissante pour des conducteurs sportifs

Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.6

sur 6

8

Avis

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Avantages

Helder wit licht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Avantages

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Contre

Durée de vie limite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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