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  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
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Arrêté

X-tremeUltinon LEDLampe pour éclairage avant

12985BWX2

4.1
| (7) Avis | 86% recommandent ce produit
Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
Les produits Philips X-tremeUltinon LED [~H7] sont équipés de LED premium LUXEON allant jusqu'à 6 500 K. La technologie brevetée SafeBeam projette une lumière jusqu'à 200 % plus vive. Conçus pour durer, avec leur design AirCool.&lt;br>
Voir tous les avantages

Éclairages avant LED blancs éclatants pour une esthétique haut de gamme

Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

  • LED-HL [~H7]

  • 6 500 K

  • Jusqu'à +200 % de luminosité&lt;br>

  • Système automobile avancé

Jusqu'à plus 200 % de luminosité pour plus de visibilité&lt;br>

Jusqu'à plus 200 % de luminosité pour plus de visibilité<br>

La conduite de nuit est exigeante et vous laisse à la merci de vos éclairages avant. Il est important de bénéficier d'une bonne visibilité, tant avant que périphérique, pour conduire bien et en toute sécurité. Avec leur faisceau lumineux intense, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon pour automobiles augmentent votre visibilité jusqu'à 200 %. Il vous suffira d'essayer son effet lumière du jour pour adopter l'éclairage LED. Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court, pour plus de sécurité. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.

Jusqu'à 6 500 K pour une lumière blanche saisissante

Avec une température de couleur de 6 500 K, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Comme nos yeux en disent beaucoup sur nous, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant.<br><br>Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les éclairages avant Philips LED. Remplacez votre éclairage jaune par un éclairage blanc, éclatant et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des éclairages avant Philips LED.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2

14/10/2019

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Ótima iluminação sem incomodar demais condutores

O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.

Avantages

Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..

Contre

Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

19/08/2019

Italia

Italia

Eccezionale

Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

28/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

These LED headlight bulbs are AMAZING

These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.

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Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb

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