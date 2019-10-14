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Arrêté
LED-HL [~H7]
6 500 K
Jusqu'à +200 % de luminosité<br>
Système automobile avancé
La conduite de nuit est exigeante et vous laisse à la merci de vos éclairages avant. Il est important de bénéficier d'une bonne visibilité, tant avant que périphérique, pour conduire bien et en toute sécurité. Avec leur faisceau lumineux intense, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon pour automobiles augmentent votre visibilité jusqu'à 200 %. Il vous suffira d'essayer son effet lumière du jour pour adopter l'éclairage LED. Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court, pour plus de sécurité. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.
Avec une température de couleur de 6 500 K, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.
Comme nos yeux en disent beaucoup sur nous, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant.<br><br>Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les éclairages avant Philips LED. Remplacez votre éclairage jaune par un éclairage blanc, éclatant et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des éclairages avant Philips LED.
4.1
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
14/10/2019
Portugal
Acheteur vérifié
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Avantages
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Contre
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Oui, je recommande ce produit
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Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Oui, je recommande ce produit
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ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
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Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.