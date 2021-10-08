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B-line
16 (diag. 15,6" / 39,6 cm)
1 366 x 768 HD
Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.
Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Acheteur vérifié
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Avantages
Great touch screen
Contre
Poor sound.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Avantages
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Contre
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.