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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

22PFS4022/12

3.2

| (108) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Conçu pour le divertissement, le téléviseur Philips 4000 apporte une image de qualité au petit écran. Il est suffisamment compact pour être transportable de pièce en pièce rapidement et facilement, tandis que son design minimaliste trouve sa place dans tous les intérieurs.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 55 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

108

Avis

17/03/2018

France

France

Très bonne TV

Très bonne TV compatible DVB-T (TNT) C (Câble) et S (Satelite), sur le réseau câble français (SFR), conseil d'utiliser un pas de 1 MHz lors de la recherche de chaîne sinon il en manque. Pour les frontalier avec l'Allemagne, la TV est compatible avec la TNT DVB-T2 HEVC allemand (logo DVB-T2 HD déclarer sur le carton, la ou je l'ai acheter, près de la frontière allemande, en France). Cependant un petit soucis, lorsqu'on éteint la TV puis l'allume, la liste des chaines de TV par défaut est la liste complète et non la liste de favoris, sa serais bien que la TV met la dernière liste utiliser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

07/02/2018

France

France

Evaluation positive pour ce produit

Très bon produit facile d'utilisation se monte sur un support mural... Par contre le son n'est pas au top ( manque de volume )

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

29/11/2017

France

France

Excellent

Facile à mettre en oeuvre, image et qualité sonore conforme à mes attentes. je recommande ce produit. Pour ma part utilisé comme second téléviseur dans une cuisine avec support mural.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.