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Arrêté
231TE4LB/00
Motivo
23" (58,4 cm)
Écran Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Un tuner TNT est intégré à votre moniteur, ce qui lui permet de recevoir et d'afficher des signaux de télévision de haute qualité provenant de différentes sources.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
3.7
sur 6
26
Avis
laradio28
16/07/2012
France
tres bon produit ,tres grande marque qui a ete francaise tres longtemps
excellente qualité de l image , très bon son , connectique complète , allez y n hésitez pas prenez le vous ne serez pas déçu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 231TE4LB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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Gucio
20/09/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist sein Geld wert
Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting