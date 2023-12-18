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276E8VJSB/00
E-line
27" (68,6 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
3.9
sur 6
32
Avis
80%
recommandent ce produit
Jm6901
18/12/2023
France
Acheteur vérifié
Excellente image et facile à paramétrer
Très bon écran… facile à installer, connecter et paramétrer
Avantages
Qualité de l’image
Contre
Des Haut parleurs auraient été encore un plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
27/12/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt erfüllt zu 100% seinen Zweck
Das Produkt ist sehr hochwertig zu einem sehr günstigen Preis. Hat vielleicht nicht unbedingt alle gewünschten Anschlüsse, erfüllt aber den Büroeinsatz voll und ganz. Auflösung und Kontrast wie es sich für einen 4K UHD gehört. Die erste Lieferung war fehlerhaft, wurde aber von Amazon (da darüber bestellt) umgehend ausgetauscht (anstandslos und schnell). Die zweite Lieferung: Perfekt.
Avantages
Sehr gute Auflösung und Kontrast
Contre
Zusatzschlüsse könnten mehr zur Verfügung stehen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Oldie.
05/12/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Phips hat meine Erwartung erfüllt!
Philips aus Erfahrung gut! Medial und haushalttechnisch gute Ergebnisse über Jahre!
Avantages
Das Produkt als solches.
Contre
Keine!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.