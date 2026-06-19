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Evnia Gaming MonitorMoniteur gaming Full HD

27M2N3200S/01

Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur 180 Hz vous permet de jouer avec une précision et une rapidité ultimes. Vous profitez d'images de qualité HDR nettes et d'une résolution Full HD, pour une expérience de jeu exceptionnelle.
Voir tous les avantages

Élargissez vos horizons de gaming

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Fréquence de rafraîchissement de 180 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

Fréquence de rafraîchissement de 180 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

À vous les compétitions et les parties intenses. Vous exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 180 fois par seconde, soit nettement plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 180 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec sa très faible latence et l'absence de déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

Écran Fast IPS : pour jouer avec rapidité et clarté

Écran Fast IPS : pour jouer avec rapidité et clarté

Cette fonction est conçue pour les jeux pleins d'action. En plus d'offrir une expérience de jeu nette, elle s'associe à merveille aux fréquences d'images élevées. Résultat : des images claires à la qualité exceptionnelle.

Spécificités Techniques

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  1. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  2. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

  5. Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  6. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  7. Couverture Adobe RVB et DCI-P basée sur CIE 1976

  8. Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.

  9. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.