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Arrêté
28HFL3010T/12
EasySuite 71 cm (28")
LED
DVB-T2/T/C
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
Récompenses
3.0
sur 6
2
Avis
Estudio
22/02/2020
España
Buen producto para un hotel
Nosotros tenemos un pequeño hostal. Nos gusta tener buenos productos y una buena televisión es un elemento que marca la diferencia. Compramos 14 televisores de este tipo, fuesen de 32" o 40", según el tamaño de las habitaciones. Valoramos positivamente que pueda tener la función de modo hotel y así evitar que los clientes lo desconfiguren. Especialmente cuando limitas, por ejemplo, el volumen. Esta función evita que los clientes lo pongan muy alto. También podemos ordenar los canales y no se puede desordenar. Cuando ordenas uno, puedes pasar este orden al resto (si son del mismo típo y misma fábrica), con un pendrive, y ahorra mucho tiempo. Nosotros hemos añadido el logo cuando se enciende y un pequeño saludo y recordatorio de que no se puede fumar. La televisón se ve y se oye muy bien. Tenemos 150 canales de televisión más los de radio, y aquí puede fallar, en que le queda grande. Si pasas con el mando los 150 canales, se puede bloquear. O cuando los ordenas, los últimos de ordenar cuestan mucho. El único defecto de lo que hemos manejado. El mando a distancia necesita que las pilas esten bien cargadas. Si la tv recibe comandos del mando y no está cargado, también falla algo (problema poco común, solo para que algún otro usuario lo sepa) Tiene la opción de despertador.
Avantages
Funciones para hotel. Buena visión.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 32HFL3010T Televisor LED profesional
Oui, je recommande ce produit
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Radiotv
12/10/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat viele Probleme
Wir sind ein Unternehmen und haben in einem Hotel rund 40 Philips Hfl3010 montiert und eingestellt. viele davon schalten sich nach einiger Zeit nicht mehr ein oder schalten ab oder es lässt sich nicht mehr bediehen, und ausserdem ist ein Fernseher ein defekt!
Cet avis a été rédigé pour 32HFL3010T Professional LED TV
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Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.