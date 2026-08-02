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  • Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
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Xenon X-tremeVision gen2Lampe xénon pour éclairage automobile

42402XV2S1

3.8
| (257) Avis
Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.
Voir tous les avantages

Ne manquez pas les bosses, virages ou obstacles sur la route

Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant

  • Type de lampe : D4S

  • 42 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Xenon X-tremeVision gen2 : pour des performances visuelles optimales

Xenon X-tremeVision gen2 : pour des performances visuelles optimales

Les lampes Xenon X-tremeVision gen2 sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 150 % de visibilité en plus¹, les lampes X-tremeVision gen2 vous aident à repérer les obstacles plus tôt afin de réagir à temps. De plus, la meilleure visibilité périphérique vous permet de discerner les dangers situés aux abords de la route tels que les piétons ou les carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus difficiles.

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.

Diriger la lumière au bon endroit devant votre voiture

Diriger la lumière au bon endroit devant votre voiture

Il ne suffit pas d'avoir seulement un éclairage avant puissant ; la précision optique compte aussi. Les lampes Xénon X-tremeVision gen2 bénéficient de la technologie de correction du faisceau la plus précise alignée sur 150-350 µm. Cela signifie qu'elles éclairent la route aux endroits appropriés, sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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