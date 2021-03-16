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Arrêté

LEDTéléviseur LED FHD

43PFS5525/12

4.4

| (12) Avis | 83% recommandent ce produit

Portable. Abordable.

Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Téléviseur Full HD

Portable. Abordable.

  • 108 cm (43")

  • Téléviseur LED Full HD

  • Pixel Plus HD

Cadre minimaliste argent brillant. Pieds fins.

Téléviseur LED Full HD. Une résolution ultranette.

La HD passe au niveau supérieur avec la Full HD. Offrant un son plus net et plus de luminosité, un meilleur contraste et des couleurs fidèles, cet écran Full HD rend l'expérience télévisuelle encore meilleure.

Deux ports HDMI : connexion facile à un lecteur de DVD.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

12

Avis

83%

recommandent ce produit

2
1

16/03/2021

België

België

Acheteur vérifié

Bon achat

Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.

Avantages

Prix

Contre

Pas de connexion internet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD

Date d'utilisation 2020-02-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD

Date d'utilisation 2020-02-16

19/07/2021

Nederland

Nederland

Heel mooi beeld

Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.

Avantages

Goede kwaliteit ,mooie uitstraling

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Date d'utilisation 2021-06-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Date d'utilisation 2021-06-19

16/05/2021

België

België

goed toestel

zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit

Avantages

zeer goede beeldkwalitet

Contre

langzame opstart

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Date d'utilisation 2020-04-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Date d'utilisation 2020-04-16

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.