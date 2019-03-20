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Arrêté
43PUS7363/12
Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Profitez des émissions, films et jeux que vous adorez avec le téléviseur 4K UHD qui offre une magnifique résolution, quelle que soit la source. Avec Android TV, la connectivité sans fil et Ambilight, vous plongez au cœur de vos contenus.
Téléviseur Ambilight 108 cm (43")
PPI de 1 600
HDR Plus
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Regardez autre chose que la télévision classique, avec Google Play Store et Philips App Gallery. Accédez à une vaste offre de films, émissions de télévision, musiques, applications et jeux en ligne. Encore plus de contenus.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Son logiciel spécial analyse l'image au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
66
Avis
89%
recommandent ce produit
Labouille59
20/03/2019
Suisse
Super téléviseur
Envie d'un écran plus grand et Ambilight 3 côtés ce tv nous convient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 55PUS7363 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 55PUS7363 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
SMx60
15/01/2019
France
Je suis très exigeant et c'est un produit parfait
Je cherchais à remplacer une TV 65 pouces d'une marque concurrente leader des dalles écrans Oled qui a rendu l'âme juste avant la fin de garantie et pour laquelle je me suis battu pendant 6 mois avec ce constructeur pour obtenir son remboursement. Je rêvais d'une TV Ambilight avec un système smart TV ANdroid rapide et fluide + une télécommande complète et avec un micro + une qualité d'image UHD 4K aussi bonne que ma précédente LG. J'ai tout ce que je souhaitais et bien plus avec cette TV à un prix très intéressant. Toutes mes ampoules HUE sont synchronisées avec l'Ambilight 3 zone et éclairent mon salon pour une immersion totale et je peux piloter l'ensemble avec les assistants bien connus. Que du bonheur...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Derjan77
29/11/2020
Deutschland
High End
Dieses Gerät hat eine Ausstattung welche keine Wünsche offen lässt. Mit Ambientebeleuchtung für angenehmen Hintergrund. Glasklares Bild und sehr guter Ton sorgt für pures TV Vergnügen. Die Qualität der Hardware ist wie für Philips typisch erstklassig!
Avantages
Qualität und Langlebigkeit
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher
Date d'utilisation 2019-11-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher
Date d'utilisation 2019-11-29
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
L'assistant Google intégré sera disponible avec une mise à jour logicielle prévue sur les téléviseurs Android de 2018.
Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.