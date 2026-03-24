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PureProtect Pet série 3000 Purificateur d'air intelligent pour animaux

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PureProtect Pet série 3000 Purificateur d'air intelligent pour animaux

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  • PDF file, 206.2 kB
  • 24 March 2026

Vivre avec des animaux, c'est beaucoup d'amour, mais aussi un peu de désordre. Le purificateur d'air pour animaux de compagnie Philips Pet Purifier élimine efficacement les poils et les odeurs d'animaux. Grâce à son fonctionnement silencieux et à son design pensé pour les animaux de compagnie, il contribue à créer un environnement plus propre et plus apaisant, pour vous comme pour eux.

  • PDF file
  • 22 May 2026

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