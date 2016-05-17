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Arrêté

Radio-réveil

AJL308/12

2.3

| (7) Avis

Réveillez-vous avec une photo de vos proches

Rien de tel qu'une photo ou une musique qu'on aime pour se lever du bon pied. Ce radio-réveil Philips, avec son afficheur couleur 18 cm et son port USB/logement pour carte SD, vous aide à bien commencer la journée.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous avec une photo de vos proches

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Ports USB et logements pour carte SD, pour la lecture de photos et de musique

Ports USB et logements pour carte SD, pour la lecture de photos et de musique

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique et de photos via le port USB ou les logements pour carte SD.

Écoutez de la musique ou la radio tout en visionnant vos photos

Écoutez de la musique ou la radio tout en visionnant vos photos

Visualisez vos photos tout en écoutant votre musique ou station de radio préférée. Sélectionnez Photo with music (photo avec musique) dans le menu, puis installez-vous confortablement pour profiter des deux à la fois. Le radio-réveil Philips est doté d'un port USB et de logements pour cartes mémoire SD pour vous permettre d'écouter votre musique MP3 et WMA préférée et d'afficher vos images numériques préférées sur l'écran LCD.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 6

7

Avis

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

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Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

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Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

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Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

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Cet avis a été rédigé pour AJL308 Klokradio

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