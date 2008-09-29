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Arrêté
Assistance
AJL308/12
Arrêté
Certaines images ne s’affichent pas sur mon réveil Philips
Ma radio Philips ne répond pas lorsque j’appuie sur les boutons
Mon réveil Philips affiche les images très lentement
Mon radio réveil Philips s’éteint automatiquement
Bruit détecté lors de l'écoute de la radio sur mon radio réveil Philips
Les réglages sont perdus à chaque fois que j’éteint le périphérique
J'entends un son aigu provenant de mon radio réveil Philips
Certaines de mes pistes musicales sont ignorées sur mon radio réveil Philips
L'alarme de mon réveil Philips ne se déclenche pas sur l’heure prédéfinie
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit