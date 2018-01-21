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Arrêté

Radio-réveil

AJT5300W/12

3.3
| (8) Avis
Écoutez de la musique sans fil et chargez votre smartphone
Commencez la journée en beauté avec l'AJT5300W. Ce radio-réveil fait office d'enceinte sans fil pour diffuser en direct la musique provenant de n'importe quel appareil Bluetooth®. Équipé de stations d'accueil, il vous permet de charger n'importe quel smartphone, iPhone ou Android, pendant votre sommeil.
Voir tous les avantages

Écoutez de la musique sans fil et chargez votre smartphone

  • Bluetooth®

  • Chargeur universel

  • Double alarme

  • Tuner numérique FM

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile

Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile

Cette enceinte est dotée d'un port USB. Si la batterie de votre smartphone est épuisée, que vous soyez chez vous ou non, cette enceinte portable peut transférer sa propre énergie à votre appareil mobile.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

8

Avis

3
2

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Radiowecker

02/08/2018

België

België

Acheteur vérifié

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Klokradio

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJT5300W Klokradio

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