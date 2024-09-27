Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
AZ700T/12
Bluetooth® et NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.
3.7
sur 6
11
Avis
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Avantages
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contre
.......................................................
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Avantages
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Contre
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD