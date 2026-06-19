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Baristina PlusMachine espresso

BAR500/00

Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?
Versez les grains de café de votre choix, puis swipez le manche pour savourer un espresso exceptionnel. La Baristina en acier inoxydable associe design intemporel et précision ultime, pour un espresso bien chaud ou un café glacé.
Voir tous les avantages

Alors, découvrez la Baristina.

Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

  • Les grains fraîchement moulus révèlent les meilleurs arômes.

  • 16 bars de pression pour une extraction complète des arômes.

  • La Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre espresso.

  • Espresso. Lungo. Café glacé. Ultra-intense.

  • Facile à nettoyer, pas de renfoncements à nettoyer.

Vive la fraîcheur !

Vive la fraîcheur !

Les grains fraîchement moulus révèlent les arômes les plus profonds.

Un vrai espresso, en toute simplicité.

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16 bars de pression pour révéler tous les arômes de vos grains.

Swipez, préparez, dégustez.

Swipez, préparez, dégustez.

Swipez le manche : la Baristina s'occupe du reste.

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