IL prodotto si presenta ben confezionato e con tutte le dotazioni necessarie e anche qualcuna in più (bello il marchio philips in più), non spicca la qualità costruttiva, il fissaggio viti su VESA è poco solido e le plastiche non convincono; il funzionamento è invece perfetto, il menù ricco di opzioni per chi lavora, programmazione accensione e spegnimento, funzione vidiwall, controllo di tutti i parametri immagine, ecc insomma, ci fate praticamente di tutto. Immagine bella e con una buona profondita di colore. Ne abbiamo usati diversi in applicazioni continue (20 accesi per 3 mesi 12/14 ore al giorno 7 giorni su 7) mai un problema e tenuta buona della colorimetria, anche nella configurazione vidiwall. In sintesi un buon prodotto per professionisti del video