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Arrêté

Moniteur LCD

BDL5545E/00

Attirez votre public cible
Communiquez vos messages marketing avec élégance grâce à cet écran LCD 140 cm (55") d'un excellent rapport qualité-prix. Avec son grand choix de fonctionnalités, cet écran Full HD est certain de captiver votre public.
Voir tous les avantages

avec une image Full HD d'une netteté saisissante

Attirez votre public cible

  • 140 cm (55")

  • Full HD

Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

Display Port pour une prise en charge plus rapide des contenus graphiques

Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Spécificités Techniques

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