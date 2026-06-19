Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.