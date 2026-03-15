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  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.4
| (120) Avis | 95% recommandent ce produit
Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
Tête de rasoir de rechange avec grille pour tondeuse corps Series BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

À remplacer tous les 12 mois pour un résultat optimal

Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps

  • Système de rasage Triple Protect

  • S'utilise sous la douche

  • À remplacer tous les 12 mois

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.

100 % étanche pour un rasage pratique, sur peau sèche ou humide

100 % étanche pour un rasage pratique, sur peau sèche ou humide

La tondeuse corps est étanche à 100 % et vous pouvez l'utiliser sur peau sèche ou humide pour une utilisation pratique et un confort absolu à chaque fois. De plus, elle est facile à nettoyer.

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4.4

sur 6

120

Avis

95%

recommandent ce produit

15/03/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Schöner Intimrasierer

Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires

Avantages

Gründliches Schergerät

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

11/12/2025

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Besser als gedacht!

Ich hatte den Vorgängermodell um ein Jahrzehnt benutzt, eigentlich läuft noch einwandfrei. Ich wollte nichtsdestotrotz das neue Gerät kaufen. Also macht sein Job besser als erwartet bzw. als das alte Gerät. Insgesamt bin ich damit insbesondere im Intimbereich sehr zufrieden. Philips ist für mich nicht nur eine Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch für Top-Kundenservice.

Avantages

Sehr sanft aber scharf

Contre

Bisher keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr vielseitiger und zuverlässiger Rasierer

Der Philips Bodygroomer überzeugt mit seiner Kombination aus Trimmer und Rasierer, wodurch er sehr vielseitig einsetzbar ist. Die hautschonenden Klingen und der flexible Scherkopf sorgen auch in sensiblen Bereichen für eine angenehme Anwendung. Besonders praktisch ist die vollständige Wasserfestigkeit, sodass der Groomer problemlos unter der Dusche verwendet werden kann. Die Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist für mehrere Anwendungen mehr als ausreichend. Etwas klobig wirkt das Gerät zwar im Handling. Insgesamt bietet der Bodygroomer jedoch eine starke Gesamtleistung und ist eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf Komfort und gründliche Körperpflege legen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 