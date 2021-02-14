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Système de rasage Triple Protect
Coupe de près
Sabots bidirectionnels
S'utilise sous la douche
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
Choisissez parmi les longueurs de 2, 3 ou 5 mm selon vos goûts : les sabots bidirectionnels taillent dans toutes les directions pour un rasage facile et efficace sur l'ensemble du corps, même les zones intimes.
4.1
sur 6
743
Avis
84%
recommandent ce produit
Amunt
14/02/2021
Suisse
Excellent produit
Quelle satisfaction de produit, magnifique,bravo Philips. Je m'explique, j'ai pendant des années utilisé des tondeuses pour le corps Philips avec un superbe résultat toujours , mais voila tout ce termine et j ai commencé un véritable chemin de croix , car en changeant de marque je me suis aussi rendu compte que les autres marques n étais pas aussi au point que Philips sur la qualité de ses protections, surtout celle pour les parties les plus délicates, avec ce produit-ci retour a la normalité avec un rasage parfait et sans soucis, merci Philips.
Avantages
rapport qualité prix imbattable
Contre
...je cherche encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
ABK13
19/11/2024
France
Super produit, je recommande.
Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Stéphanedu44
24/07/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, efficace, simple d'utilisation
Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.
Avantages
Efficacité, rapidité
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
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