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CP1788

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Un câble USB pour charger votre appareil en toute simplicité, via des prises USB. Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB

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Un câble USB pour charger votre appareil

  • Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB

  • Noir

  • Longueur du cordon : 92 cm

  • 2 broches

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