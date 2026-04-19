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Nouveau
Capteur Power Adapt
Couche protectrice SkinGlide
Tête flexible à 360°
Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance de coupe pendant le rasage. Cela permet d'obtenir un rasage facile et en douceur, avec une efficacité constante, quelle que soit la densité de la barbe.
Rasez-vous confortablement. Le revêtement protecteur SkinGlide à 250 000 microbilles par centimètre carré améliore la glisse sur la peau de 30 %** pour minimiser les frottements et les irritations cutanées.
Optez pour le mode Sensitive lorsque votre peau réclame un peu de douceur. Il est conçu pour offrir un rasage plus confortable au quotidien.
4.4
sur 6
237
Avis
90%
recommandent ce produit
Sangherra
19/04/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Service client exceptionnel et remplacement sous g
Au départ il y a eu une confusion concernant la garantie de mon rasoir Philips. Après clarification Sertronics a traité mon dossier avec sérieux et professionnalisme et m’a envoyé un appareil neuf. Un service attentionné humain et rassurant que j’apprécie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5004/00R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5004/00R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
OLacolac
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
Avis utiisateur
Bonne coupe bon rapport qualite prix Petit rasoir donc petite batzerie Renouveler le rasoir chaque annee
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-09
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-09
jerade2107
02/01/2025
France
Acheteur vérifié
excellent
excellent rapport qualité /prix, rase très bien, pas rechargé depuis la première charge, très bon rasoir, je le conseille
Avantages
temps d'utilisation avec 1 seule charge, efficacité du rasage
Contre
je n'en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport aux modèles Philips de la série S3000