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  • Rasage de près, protection cutanée accrue*
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Nouveau

Shaver series 5000XRasoir électrique 100 % étanche

XP521/03

4.4
| (237) Avis | 90% recommandent ce produit
Rasage de près, protection cutanée accrue*
Obtenez un rasage de près tout en protégeant votre peau au quotidien. La série Philips 5000X, équipée du mode Sensitive et de la technologie SkinIQ, permet de réduire les irritations pour un rasage plus confortable, surtout lorsque votre peau réclame un peu plus de douceur.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Avec la technologie SkinIQ

Rasage de près, protection cutanée accrue*

  • Capteur Power Adapt

  • Couche protectrice SkinGlide

  • Tête flexible à 360°

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage facile

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage facile

Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance de coupe pendant le rasage. Cela permet d'obtenir un rasage facile et en douceur, avec une efficacité constante, quelle que soit la densité de la barbe.

Une glisse 30 % plus fluide sur la peau**

Une glisse 30 % plus fluide sur la peau**

Rasez-vous confortablement. Le revêtement protecteur SkinGlide à 250 000 microbilles par centimètre carré améliore la glisse sur la peau de 30 %** pour minimiser les frottements et les irritations cutanées.

Passez en mode Sensitive pour un rasage encore plus confortable

Optez pour le mode Sensitive lorsque votre peau réclame un peu de douceur. Il est conçu pour offrir un rasage plus confortable au quotidien.

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4.4

sur 6

237

Avis

90%

recommandent ce produit

19/04/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Service client exceptionnel et remplacement sous g

Au départ il y a eu une confusion concernant la garantie de mon rasoir Philips. Après clarification Sertronics a traité mon dossier avec sérieux et professionnalisme et m’a envoyé un appareil neuf. Un service attentionné humain et rassurant que j’apprécie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5004/00R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5004/00R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

28/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Avis utiisateur

Bonne coupe bon rapport qualite prix Petit rasoir donc petite batzerie Renouveler le rasoir chaque annee

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-02-09

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-02-09

02/01/2025

France

France

Acheteur vérifié

excellent

excellent rapport qualité /prix, rase très bien, pas rechargé depuis la première charge, très bon rasoir, je le conseille

Avantages

temps d'utilisation avec 1 seule charge, efficacité du rasage

Contre

je n'en vois pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Par rapport aux modèles Philips de la série S3000