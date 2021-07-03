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Système de rasage Triple Protect
Coupe de près
Accessoire dos pliable
Sabots bidirectionnels
S'utilise sous la douche
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
Notre nouvel accessoire dos pliable offre une meilleure ergonomie et facilite considérablement l'accessibilité sur tout le corps. Le manche propose différents réglages pour un rasage confortable de tous les côtés.
4.2
sur 6
632
Avis
87%
recommandent ce produit
Fantastiche
03/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
ce produit est parfait
vous ne savez jamais quand vient le jour où vous avez besoin de votre tondeuse corporelle supplémentaire.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Kenoby26
28/08/2023
France
Acheteur vérifié
Super pratique
Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !
Avantages
Rapide et indolore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Anonyme34
02/04/2022
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat