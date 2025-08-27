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Body Groomer 7000 Series Tête flexible 2D, système de coupe/rasage double

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Body Groomer 7000 SeriesTête flexible 2D, système de coupe/rasage double

BG7470/15

Body Groomer 7000 Series Tête flexible 2D, système de coupe/rasage double

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Manuel d’utilisation

  • PDF file, 6 MB
  • 27 August 2025

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • ZIP file, 1.3 MB
  • 13 January 2026

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