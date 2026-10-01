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Arrêté
BHB868/00
Vos boucles sous la lumière des projecteurs
Le boucleur Sublime Ends est notre premier boucleur conçu pour protéger les pointes fragiles de vos cheveux pendant que vous les modelez. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, créez facilement des boucles souples. Prenez confiance en vous : avancez sous les projecteurs !
Corps chauffant large 32 mm
Technologie SplitStop
Infusion kératine
Réglage numérique de la température
La nouvelle technologie SplitStop est notre secret pour une prévention ultime des fourches. Alliant performance de chauffe optimisée et niveaux de frottements minimisés, elle préserve la santé de vos cheveux, des racines aux pointes. En évitant tout changement brusque de température, elle garantit une répartition constante, uniforme et optimale de la chaleur sur tout le corps de l'appareil, recouvert d'un matériau céramique lisse qui évite de tirer sur les cheveux. Créez facilement des boucles impeccables aux extrémités pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
L'affichage numérique avec 8 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.
Notation globale
Au bout de 2 ans de simulation de bouclage à 180 °C, sur des cheveux européens moyens non fourchus