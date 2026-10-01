Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

La nouvelle technologie SplitStop est notre secret pour une prévention ultime des fourches. Alliant performance de chauffe optimisée et niveaux de frottements minimisés, elle préserve la santé de vos cheveux, des racines aux pointes. En évitant tout changement brusque de température, elle garantit une répartition constante, uniforme et optimale de la chaleur sur tout le corps de l'appareil, recouvert d'un matériau céramique lisse qui évite de tirer sur les cheveux. Créez facilement des boucles impeccables aux extrémités pleines de vie.