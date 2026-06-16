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BHB868/00
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Puis-je utiliser mon boucleur Philips sur cheveux courts ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?