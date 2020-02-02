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StyleCare PrestigeBoucleur automatique

BHB876/00

4.5
| (400) Avis | 94% recommandent ce produit
Des boucles de rêve
Le boucleur automatique Philips StyleCare Prestige crée automatiquement et en toute simplicité les boucles de vos rêves, grâce à son système de bouclage intelligent innovant. Des boucles de rêve avec 2 fois plus de cheveux à la fois*
Voir tous les avantages
Produits compatibles
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Boucleur automatique reconditionné

BHB876/00R1

2 fois plus de cheveux à la fois*

Des boucles de rêve

  • Avec système bouclant intelligent

  • 2 fois plus de cheveux à la fois

  • Poignée verticale

  • Protections intelligentes

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Profitez d'une expérience de stylisation exceptionnelle avec notre système bouclant intelligent. Ce système innovant regorge de fonctionnalités améliorées. Créez de superbes boucles durables d'une simple pression sur un bouton. Il boucle chaque mèche comme un coiffeur professionnel, tout en préservant vos cheveux. La technologie intelligente Curl boost permet au boucleur automatique de produire des résultats durables à une température plus douce. Le corps chauffant plus long, la poignée verticale ergonomique et le design ouvert adapté au sens naturel des cheveux vous aident à créer votre style en toute simplicité.

Corps chauffant + long pour 2x plus de cheveux à la fois

Corps chauffant + long pour 2x plus de cheveux à la fois

Surface de bouclage 113 % plus importante* stylisant 2 fois plus de cheveux à la fois. Simple et rapide, pour des boucles parfaites.

Poignée verticale facile à utiliser

Le boucleur automatique peut être maintenu confortablement dans une position verticale naturelle, ce qui vous permet de créer des boucles parfaitement régulières en toute simplicité sur l'ensemble de votre chevelure. Les boutons de commande sont disposés sur le manche, pour les atteindre intuitivement. La forme incurvée et féminine du corps chauffant vous permet de l'utiliser sans appréhension près de votre cuir chevelu.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

400

Avis

94%

recommandent ce produit

02/02/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Mon Philips StyleCare Presitige Boucleur

J’ai choisi ce boucleur pour ça facilité d’utilisation.Rapide et efficace . Très beau résultat.

Avantages

Simple d’utilisation, rapide

Contre

Le bouton du haut à maintenir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Lockenstab und Wickler waren gestern!

Der WavePro Styler 9000 ist ein schlankes und kompaktes Stylinggerät welches (mit etwas Übung) unglaublich schnell schöne Wellen ins Haar zaubert. Das Gerät wird einfach eingeschaltet, die Intensität der Welle und die Temperatur eingestellt, Rechts/Links oder Wellen im Wechsel auswählen und schon kann es losgehen. Eine Haarsträhne ins Gerät einlegen und der Rest wird vom WavePro Styler allein erledigt. Das Haar wird völlig automatisch eingezogen und geformt, entsprechend verschiedener Pieptöne kann dann das Gerät einfach mit einer Bewegung vom Kopf weg - entfernt werden. Meine anfängliche Skepsis das die Haarsträhne sich vielleicht im Gerät verfangen könnte war völlig unbegründet, obwohl mein Haar etwas struppig war ist es vollkommen mühelos eingezogen worden und kam unglaublich schön wellig aus dem Gerät heraus. Ohne verheddern oder Problemen. Gegen den WavePro Styler 9000 kommt kein Lockeneisen an, der Styler zaubert in einer unglaublichen Geschwindigkeit zauberhafte Wellen deren Intensität man einstellen kann. Das Aufheizen geht wirklich sehr schnell, es ist nahezu Geräuschlos und völlig unkompliziert in der Handhabung. Die Reinigung ist Mühelos mit dem beiliegenden extra erledigt. Egal ob eine passende Frisur morgens im Trubel vor der Arbeit oder etwas luxuriöses zum Partyabend - der WavePro Styler 9000 ist das beste Styling Element für die Haare was ich je hatte.

Avantages

Handlich, Leise, Bedienung, Haarschutz, Verarbeitung, Haltbarkeit, Design, Ergebnis

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ

Date of Use 2026-06-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ

Date of Use 2026-06-21

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen, einfach ein Top Gerät

der Styler ist einfach klasse hätte ich gar nicht so erwartet nutze ihn auch fast täglich das Haar wird durch weiche Silikon geführt und die Locken halten tatsächlich sehr lange man Haar wird voluminöser und liegt super. Mit dem Aufheizen kam ich zuerst nicht zurecht aber nach einer Weile pendelt sich das dann ein. auch wird das Haar vor Hitzeschäden geschützt das finde ich super.

Cet avis a été rédigé pour WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ

Date of Use 2026-06-20

Cet avis a été rédigé pour WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ

Date of Use 2026-06-20

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