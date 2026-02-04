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  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.

Hair DryerSérie 7000

BHD720/13

4.6
| (117) Avis | 97% recommandent ce produit
30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
Le sèche-cheveux Philips Series 7000 offre des résultats professionnels en très peu de temps. Des millions d'ions intensifient la brillance de vos cheveux, tandis que la technologie ThermoShield Advanced détecte la température pour protéger vos cheveux de la surchauffe.
Voir tous les avantages

équipé de la technologie avancée ThermoShield

30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.

  • ThermoShield avancé

  • Séchage 30 % plus rapide*

  • Chaleur 25 % plus homogène

  • Ion aqueux, ion minéral, 8 fois plus d'ions

La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois*** par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène****, où que vous soyez.

Flux d'air puissant pour un séchage 30 % plus rapide*

Flux d'air puissant pour un séchage 30 % plus rapide*

Des pales de ventilateur innovantes et un élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.

Les ions aqueux hydratent vos cheveux

Les ions aqueux hydratent vos cheveux

Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

117

Avis

97%

recommandent ce produit

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Avantages

leise, sanft zum Haar

Contre

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

05/08/2024

Deutschland

Deutschland

außergewöhnlich!

Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.

Avantages

trocknet schneller und bietet Schutz!

Contre

Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

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  1. Par rapport au sèche-cheveux basique Philips BHD002

  2. Par rapport au Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Sur la base d'un temps de séchage moyen de 4 minutes

  4. * * Par rapport au Philips BHD510

  5. * * * Sur la base d'une longueur moyenne (40 cm) de cheveux caucasiens en laboratoire, à la vitesse et à la température les plus élevées. Le résultat réel peut varier.

  6. * * * * Système à bas d'ions minéraux après 6 mois d'exposition aux UV

  7. * * * * * Par rapport au HP8232/20 au réglage maximal

  8. * * * * * * Par rapport au Philips MoistureProtect HP8281, en comparant le temps de séchage avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sur le réglage maximal