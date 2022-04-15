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Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
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Ma brosse coiffante Philips produit de la vapeur
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Mes cheveux s'emmêlent dans la brosse chauffante de ma brosse multi-styles Philips
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