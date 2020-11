Volume, lissage, boucles et ondulations d'un simple geste

Le glamour est beaucoup plus accessible et s'est grandement simplifié. Tout est dans son utilisation simple et rapide sans mise en forme complexe. Avec la brosse multi-styles Philips, vous pouvez facilement transformer le look de vos cheveux : lisses, bouclés ou ondulés d'un simple geste. Créer une coiffure fabuleuse n'a jamais été aussi simple.