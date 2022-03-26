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5000 SeriesLisseur

BHS510/00

4.7
| (422) Avis | 98% recommandent ce produit
Stylisez en abîmant moins vos cheveux*
Stylisez vos cheveux avec la technologie ThermoShield. La température uniforme de la racine à la pointe évite que la chaleur n'abîme les cheveux. Pour toutes sortes de magnifiques coiffures sans frisottis et une brillance intense.
Voir tous les avantages

avec technologie ThermoShield

Stylisez en abîmant moins vos cheveux*

  • Technologie ThermoShield

  • Lissage 50 % plus rapide

  • Soin ionique pour des cheveux brillants

  • Plaques infusées d'huile d'argan

Technologie ThermoShield pour protéger de la chaleur

Technologie ThermoShield pour protéger de la chaleur

La technologie ThermoShield vous permet de vous styliser les cheveux en les abîmant moins. Son capteur régule la température, pour des cheveux stylisés de la racine à la pointe comme ils le méritent.

Lissage 50 % plus rapide**

Lissage 50 % plus rapide**

Grâce à ses plaques lisses, le lisseur glisse en douceur sur les cheveux, ce qui vous permet de vous styliser les cheveux plus rapidement, pour un résultat toujours aussi impeccable.

Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

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4.7

sur 6

422

Avis

98%

recommandent ce produit

26/03/2022

France

France

Efficace

Ce lisseur, aux plaques infusées a l’huile d’argan lissent et disciplinent le cheveu en quelques passages. Il chauffe vite et possède un cordon rotatif très pratique Je l’adore

Avantages

Rapide et lisse bien

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHS510/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHS510/00 Lisseur

22/03/2022

France

France

Excellent lisseur

Le lisseur 7000 de Philips est un excellent lisseur Sa prise en main est facile, il n’est pas trop lourd et le fil tourne à 360C ce qui facilite le coiffâtes Son temps de chauffe est très rapide : environ 30 secondes Il offre une amplitude de températures très pratique pour choisir celle qui conviendra le mieux à la nature du cheveu. Les plaques flottantes permettent un bon lissage des mèches de cheveux. Il n’est pas nécessaire de passer plusieurs fois le lisseur sur la même mèche. Celle ci est lissée dès le premier passage. En outre il rend les cheveux très doux et brillants

Avantages

Temps de chauffe rapide, lissage rapide même sur des cheveux épais

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHS752/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHS752/00 Lisseur

22/03/2022

France

France

Ce lisseur remplit ses fonctions à merveilles !

Rapport qualité / Prix aucune hésitation il mérite cette note . Le lissage des cheveux est très rapide , de plus les cheveux sont protégés et cela est pour moi primordial dans le choix d'un lisseur . Un lisseur parfait pour les jeunes femmes dynamiques qui n'ont pas trop le temps avant de commencer leur journée de travail ou de cours .

Avantages

Le temps de chauffe est très rapide , le choix de la température est un atout , le fait qu'il protège les cheveux un grand atout , design élégant et confortable avec une bonne prise en main .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHS520/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHS520/00 Lisseur

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  1. Même résultat obtenu avec une exposition à la chaleur moindre de 180 °C par rapport au modèle HP8361 à 210 °C

  2. par rapport au HP8361