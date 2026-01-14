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Technologie personnalisée
Préserve la force des cheveux*
Préserve jusqu'à 70 % d'hydratation**
4x plus d'ions, cheveux brillants***
Technologie SenseIQ, pour une expérience de lissage personnalisée. Capte : le capteur numérique actif mesure la température de vos cheveux plus de 20 000 fois par séance de coiffage. Adapte : le microprocesseur intelligent ajuste automatiquement la température pour éviter que vos cheveux ne surchauffent. Prend soin : notre technologie de détection et d'adaptation protège les cheveux lors de leur stylisation en préservant jusqu'à 70 % de leur hydratation naturelle**.
Il est prouvé que ce lisseur avec SenseIQ préserve jusqu'à 93 % de la force essentielle de vos cheveux*. Ainsi, vos cheveux respirent la santé à l'intérieur, et restent brillants à l'extérieur.
Offrez à vos cheveux les bienfaits du système tétra-ionique. Grâce à un design breveté, des millions d'ions sont libérés par les 4 jets spéciaux intégrés des deux côtés du lisseur. Les molécules enrichissantes éliminent l'électricité statique ainsi que les frisottis, et donnent à vos cheveux une magnifique brillance.
4.5
sur 6
77
Avis
96%
recommandent ce produit
Val de lys
14/01/2026
France
Acheteur vérifié
Le fer a lisser le meilleur du marché
Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes
Avantages
Beaucoup
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Prestige BHS830/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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Luja2104
09/12/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Super
Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.
Avantages
Bedienung
Contre
Kabellänge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Prestige BHS830/00 Haarglätter
Oui, je recommande ce produit
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Schneewittchen81
08/12/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Auch für dicke Haare geeignet
Das Glätteisen hat bei mir wirklich gut zu tun. Ich hab sehr schwere und dicke Haare. Es heizt sehr schnell auf und die große Fläche lässt auch breitere Strähnen zu. Hier ist auch das Kabel schön lang und dreht sich mit, dadurch ist die Handhabung sehr komfortabel. Die haare sehen nach der Anwendung sehr gepflegt aus und glänzen richtig schön. Es gibt keine Knicke und keine fliegenden Haare. Ich bin sehr zufrieden!
Avantages
Gute Handhabung, schnelle Temperatur Regulierung, große Fläche,
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Prestige BHS830/00 Haarglätter
Oui, je recommande ce produit
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Mode SenseIQ à 200 °C, moyenne des résultats
mode SenseIQ à 170 °C
* par rapport au Philips HP8372